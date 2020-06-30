В Свердловской области — 276 новых случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле заразились 5 человек

На территории Свердловской области зарегистрировано 276 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+255), Арамильского, Артёмовского, Асбестовского городских округов, Дегтярска, Невьянска, Нижнего Тагила (+5), Режа, а также выявлен один случай заболевания у жителя другого региона России. Всего в регионе зарегистрировано 12 792 случая новой коронавирусной инфекции.

Отмечается, что в сводке учтены случаи заболевания в Екатеринбурге, которые фиксировали в течение последней недели, но по разным причинам не включали в ежедневные сводки.

«Состояние 138 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 112 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 57 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 627. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 150 человек. Всего уральские врачи вылечили 7459 пациентов», — сообщили в штабе.

Также зарегистрировано ещё 2 случая смерти больных коронавирусом, общее число случаев — 95.

Эксперты заверяют, что ситуация в регионе контролируемая.

«Мы сегодня по-прежнему находимся на плато. Какой-то устойчивой тенденции к улучшению ситуации по заболеваемости пока нет, но и всплески тоже отсутствуют — ежедневный прирост находится в районе 200 случаев», — сказала главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Свердловской области Галина Борисевич.

В России за последние сутки выявлено 6693 новых случая коронавируса в 84 регионах, 30,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 154 летальных исхода, полностью выздоровело 9220 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 647 849 случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 9320 летальных исходов, выздоровело 412 650 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».