В Свердловской области 254 новых случая коронавируса. Из них 8 — в Нижнем Тагиле

За минувшие сутки на территории Свердловской области зарегистрировано 254 новых случаев заражения COVID-19. Из них 8 — в Нижнем Тагиле. Таким образом, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 9325 случаев заболевания, в Нижнем Тагиле — 354 случая.

По данным оперативного штаба, диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+200), Белоярского, Берёзовского, Верхней Пышмы, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Среднеуральска, Ирбита, Нижнего Тагила, Североуральска, Тугулымского и Режевского городских округов.

Сейчас 84 пациента находятся в тяжёлом состоянии, из них 40 — на аппаратах ИВЛ. За всё время пандемии умерли 50 человек, выздоровели 4144 пациента.

В России за последние сутки выявлено 8835 новых случаев коронавируса в 84 регионах, 36,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 119 летальных исходов, полностью выздоровело 5409 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 528 964 случая коронавируса в 85 регионах, за весь период зафиксировано 6948 летальных исходов, выздоровело 280 050 человек.