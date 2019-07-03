В Свердловской области 2% населения заражены ВИЧ-инфекцией

По данным Роспотребнадзора в 13 российских регионах более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека. В Свердловской области этот показатель составляет 2%. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте».

Согласно докладу, в 35 регионах страны доля населения с ВИЧ составляет более 0,5%. Также в ведомстве отметили рост количества небольших населённых пунктов, в которых среднероссийские показатели превышены в 2-4 раза. В их числе Кировград и Североуральск. Всего речь идёт о 30 городах России.

Свердловская область находится на втором месте среди регионов с самым высоким распространением ВИЧ-инфекции. Первой стала Иркутская область.

Ранее статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах публиковалась по итогам 2015 года. Тогда более 1% ВИЧ-положительных россиян было зарегистрировано лишь в 9 регионах страны.

«В стране продолжают заражаться, причем заражаются в основном через гетеросексуальные контакты. Население не использует презервативы — их продажи падают. Причины я вижу в том, что, с одной стороны, их стоимость высока, а покупательная способность населения падает, с другой стороны, люди не понимают, что эта проблема может коснуться их напрямую. Еще и власть рапортует, что ВИЧ в стране активно побеждается», — считает заведующий отделом по профилактике и борьбе со СПИДом Ценрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Напомним, Свердловская область заняла третье место среди регионов России по смертности от ВИЧ по итогам прошлого года. В 2018 году от ВИЧ умерли более 1,6 тысячи человек.