Свердловская область вошла в тройку регионов с самой высокой смертностью от ВИЧ

Свердловская область заняла третье место среди регионов России по смертности от ВИЧ по итогам 2018 года, со ссылкой на данные региональных органов статистики пишет РБК.

По данным издания, в Свердловской области в 2018 году от ВИЧ умерли более 1,6 тысячи человек, то есть 38,1 смерти на 100 тысяч граждан.

«Это больше, чем от всех произошедших в регионе убийств, самоубийств и ДТП вместе взятых», — утверждает РБК.

На втором месте Иркутская область, где коэффициент смертности от ВИЧ составляет 42,4 случая на 100 тысяч жителей, на первом — Кемеровская область, где от вируса умерли 1750 человек, или 65,1 случая на 100 тысяч жителей региона.

Напомним, в 2016 году Екатеринбург попал почти во все федеральные СМИ после того, как местные власти заявили об эпидемии ВИЧ в столице Урала. Чиновники сообщили, что почти каждый 50-й житель города, а это 1,8% населения, болен ВИЧ. Позже муниципалитет стал первым городом России, который подписал Парижскую декларацию об остановке распространения ВИЧ-инфекции в крупных населённых пунктах. В рамках декларации муниципалитет должен увеличивать охват тестирования на ВИЧ, обеспечивать антиретровирусной терапией ВИЧ-положительных граждан и снижать у них вирусную нагрузку до «нулевого» показателя.