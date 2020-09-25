В Свердловской области — 137 новых случаев коронавируса. в Нижнем Тагиле выявлено 15 заболевших

На территории Свердловской области выявлено 137 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+58), Артинского городского округа, Арамильского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Кушвы, Качканара, Красноуральска, Краснотурьинска, Карпинска, Нижней Туры, Нижнего Тагила (+15), Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Сысертского городского округа, Серова. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 28 436.

«Состояние 106 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 99 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 53 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 379. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 65 человек. Общее число выписанных достигло 21 455. Зарегистрировано 2 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 589», — рассказали в штабе.

В России за последние сутки выявлено 7212 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 25,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 108 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 4317 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 136 048 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 056 летальных исходов, выздоровело 934 146 человек.