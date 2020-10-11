В свердловском Минздраве рассказали о самочувствии девочки из Карпинска, которую мать полгода прятала в шкафу и морила голодом

Официальный представитель Минздрава Свердловской области Константин Шестаков рассказал о самочувствии полугодовалой Полины из Карпинска, которую мать с рождения прятала в шкафу и морила голодом в надежде, что девочка умрёт.

По словам пресс-атташе ведомства, состояние малышки удалось стабилизировать. Она уже «ест, спит и играет игрушками».

Как пишет Е1.ru, лечение девочки находится под личным контролем министра здравоохранения РФ. Сейчас Полина находится в ОДКБ № 1 Екатеринбурга.

Напомним, в Карпинске 37-летняя женщина в тайне от всех самостоятельно родила девочку и затем полгода держала её в сумке в шкафу. Истощённого ребёнка случайно обнаружили знакомые женщины, которые пришли к ней в гости, они же сообщили о произошедшем полицейским. Сейчас мать девочки находится в лечебном учреждении. Медики проверяют, не нужна ли женщине психиатрическая помощь. Известно, что ранее семья женщины на учёте не состояла.

По данному факту в полиции возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии»). В СУ СКР по Свердловской области также возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии»), сообщили в пресс-службе следственного управления по региону.