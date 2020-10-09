В полиции рассказали подробности о деле жительницы Карпинска, которая прятала в шкафу и морила голодом полугодовалую дочь (ВИДЕО)

В полиции рассказали подробности жуткой истории, произошедшей в Карпинске. Напомним, местная жительница тайно родила девочку и прятала малышку в спортивной сумке в шкафу. Ребёнка спасли подруги женщины, с которыми она выпивала у себя дома. К этому моменту полугодовалая девочка была изморена голодом.

Как пишет паблик «Краснотурьинск LIVE» со ссылкой на главу пресс-службы полицейского главка Валерия Горелых, о своей беременности женщина узнала на сроке пять месяцев и решила, что он слишком большой, чтобы делать аборт. О том, что она ждёт ребёнка, решила никому не рассказывать, а когда пришло время, родила малышку дома в ванной. Старших детей в этот момент не было дома. Затем она убедила 13-летнего сына и 3-летнюю дочь, что «лялечку ей дали знакомые понянчиться».

Каждый день, кроме выходных, она отправляла старших детей в школу и детский сад, а сама шла на работу. В её отсутствие грудничок находился один в квартире.

«Подозреваемая не может толком объяснить, почему она столь жестоко поступила со своей дочерью. Органы полиции отрабатывают различные версии случившегося, в том числе послеродовую депрессию, шок от того, что она осталась одна с тремя несовершеннолетними детьми на руках и другие варианты», — рассказал Валерий Горелых.

По данным E1.ru, выжить ребёнку помог старший брат — он подкармливал сестру, давал ей смесь для новорождённых. В отсутствие специальной смеси он кормил малышку молоком. Мать тоже изредка принимала участие в кормлении девочки.

Также в полиции подробно рассказали об обстоятельствах, при которых малышку спасли.

«Распивали спиртное, в ходе застолья обсуждали ремонт в одной из комнат подозреваемой. Неожиданно гости услышали странные звуки, похожие на плач ребёнка. У хозяйки жилища поинтересовались, в чём дело, но она от ответа воздержалась. Пока часть компании курила на балконе, любопытные гости, к счастью, решили заглянуть в шкаф, где и обнаружили свёрток из одеяла, в котором находилась сильно истощённая девочка. На вопросы, чья малышка и почему она спрятана в шкафу, женщина ничего внятного пояснить не смогла. В ответ лишь заплакала. Тогда гости забрали найденную девочку к себе домой, а о жуткой находке сообщили в полицию», — рассказал полковник Горелых.

Известно, что в январе 2020 года женщина рассталась со своим супругом, но по документам продолжала находиться с ним в браке. В настоящее время старшие дети подозреваемой находятся в социально-реабилитационном центре. Истощённую малышку, которая первые месяцы своей жизни прожила в шкафу, доставили на вертолёте в Областную детскую клиническую больницу № 1.