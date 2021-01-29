В суде Нижнего Тагила рассмотрели дело четвёртого задержанного на «прогулке» 23 января

Сегодня в Ленинском райсуде Нижнего Тагила рассмотрели административное дело в отношении четвёртого задержанного во время «прогулки» 23 января за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Мужчина был доставлен в отделение полиции № 16 в начале несогласованной протестной акции, но потом пропал из поля зрения остальных задержанных. Позже выяснилось, что на него также был составлен административный протокол по статье КоАП «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Слушание было назначено на 24 января, но суд истребовал дополнительные материалы.

Как заявили АН «Между строк» в пресс-службе Ленинского райсуда, производство по делу об административном правонарушении было прекращено по медицинским показаниям.

Напомним, ранее суд назначил штраф в размере 10 тысяч рублей трём задержанным на несогласованной массовой акции.

Редакция АН «Между строк» предупреждает, что участие в несанкционированных массовых мероприятиях грозит административной или даже уголовной ответственностью. А также не призывает участвовать в них.