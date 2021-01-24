Общество

​​​​​​​В Нижнем Тагиле трём задержанным на «прогулке» 23 января выписали штраф

24.01.2021 14:06
​​​​​​​В Нижнем Тагиле трём задержанным на «прогулке» 23 января выписали штраф

Ленинский райсуд Нижнего Тагила сегодня, 24 января, оштрафовал на 10 тысяч рублей трёх человек, задержанных накануне во время «прогулки», за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Как рассказал АН «Между строк» один из задержанных Михаил, вместе с ним в полицейский ПАЗ проводили ещё четырёх человек.

«Одна женщина была сестрой задержанной пенсионерки из Ростова-на-Дону и находилась там как сопровождающая. Второго мужчину отпустили, потому что он в отделении полиции показал медицинскую справку о состоянии здоровья. Третий мужчина забирал у того со справкой плакат, и его полицейские задержали как участника. Хотя он сам потом на суде говорил, что просто взял этот плакат посмотреть и даже не знает, что там написано», говорит Михаил. 

По словам Михаила, всех отвезли в отделение полиции № 16, где взяли объяснения и составили административные протоколы по статье 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». В полиции задержанные пробыли около четырёх часов.

«Женщина из Ростова-на-Дону тоже изначально не на митинг пришла, поясняет собеседник редакции. Она сама родом из Нижнего Тагила и приехала в гости к сестре. Они пошли по магазинам и при выходе увидели толпу. Спросила у меня, что здесь происходит, ей понравился плакат, и я ей его отдал. В самом отделении с нами обращались вежливо, корректно, претензий у меня к правоохранителям нет».

Судебные заседания о мере наказания были назначены на 9 часов утра 24 января. 

«У меня был один судья, а у женщины и мужчины другой. Само слушание прошло быстро, постановление долго ждали. Я попросил назначить мне общественные (обязательные) работы, но, как я понял, всё уже было решено заранее мне выписали штраф 10 тысяч рублей. Судья также предупредила, что за повторное нарушение санкции будут жёстче. А мужчине предложили на выбор: штраф или отработка, он выбрал штраф. На счёт женщины не знаю, но когда она вышла, то тоже сказала, что ей назначили штраф 10 тысяч рублей. Я им сказал, что Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иностранным агентом) заявил о готовности оплатить все штрафы задержанным 23 января. Я перед ними раз 20 извинился, что так получилось, но они вроде восприняли всё нормально и не в обиде», рассказал Михаил.

В Нижнем Тагиле 23 января прошла массовая «прогулка» в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. По данным АН «Между строк», на шествие вышли порядка 500 человек. Гуляющие собрались в 14 часов возле ТЦ «Александровский пассаж» на проспекте Ленина. Потом толпа двинулась в сторону администрации Нижнего Тагила, а после сделала круг проспект Строителей Садовая проспект Ленина и вернулась к ТЦ «Александровский пассаж», где оставшиеся любители прогулок разошлись по домам.

Редакция АН «Между строк» предупреждает, что участие в несанкционированных массовых мероприятиях грозит административной или даже уголовной ответственностью. А также не призывает участвовать в них.

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