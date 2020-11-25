​​​​​​​В суде допросили подростка, который мог стать невольным убийцей 7-летнего Егора Коркунова из Нижнего Тагила

Накануне в Свердловском областном суде были заслушаны показания ещё одного свидетеля по делу тагильского стрелка Александра Борисова, обвиняемого в убийстве 8-летнего Егора Коркунова. Как рассказал 14-летний двоюродный брат Егора, также стрелявший по банкам в тот день, детей, находившихся возле тарзанки, не было видно и слышно. Этот факт не совпадает с версией обвинения, согласно которой хозяин ружья знал об игравших впереди детях.

«Мальчик подтвердил самое главное: с того места, откуда производилась стрельба, тарзанку и тех, кто на ней находился, не было видно и слышно. Никакого умысла застрелить игравшего где-то впереди и скрытого листвой ребёнка, разумеется, не было. Никто из стрелявших не допускал даже мысли о том, что кто-то может пострадать. Мальчик стрелял один раз по плакату (рекламный щит. — Прим. ред.) и два раза по баночкам из-под пива. Ружьё было для него тяжеловато, и поэтому он стрелял по банкам с колена — это сыграло решающую роль. Траектория полёта пули изменилась, она стала прямолинейной, настильной, а не сверху вниз, как у мужчин, стреляющих стоя», — сообщил порталу Е1.ru адвокат Борисова Виталий Варехин.

Также юрист обратил внимание, что на видео с камер магазина видно, как во время стрельбы Борисов рукой отводит вверх ствол ружья у стрелков, когда рядом проезжает машина. По мнению адвоката, это свидетельствует о том, что хозяин ружья не хочет причинить кому-либо вред.

Ранее Варехин заявил АН «Между строк», что роковой выстрел был сделан несовершеннолетним, который вместе с подсудимым и ещё одним мужчиной стрелял в тот день по пивным банкам. К такому мнению, по словам защитника, пришла ситуационная экспертиза, которую проводили московские специалисты.

По данным следствия, 4 августа 2019 года в коллективном саду № 7 НТМК на Ольховке в Нижнем Тагиле Александр Борисов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в голову на тот момент 7-летнему мальчику. 12 января 2020 года ребёнок скончался в больнице.

Александр Борисов, который считается главным обвиняемым по делу, настаивает на версии, что в мальчика попал не он, а другой участник импровизированного состязания в меткости. Как видно на видеозаписи, в тот вечер по пивным банкам стреляли как минимум три человека: двое мужчин и подросток. Первый выстрел делает подросток в чёрной куртке, затем с колена стреляет мужчина в камуфляже и кепке, после чего компания идёт смотреть результаты. Потом мужчина в камуфляже делает ещё один выстрел с колена и опять подходит к скамейке, где были расставлены банки. Обратно с ружьём возвращается уже мужчина в спортивном костюме, который производит выстрел и отдаёт винтовку мужчине в камуфляже. Тот стреляет четыре раза и вновь отдаёт оружие подростку в чёрной куртке, который дважды производит выстрел. Стрелок в камуфляже делает ещё два выстрела и отдаёт ружьё подростку, который недавно подошёл, но тот не успевает выстрелить, поскольку в этот момент к ним подходит ещё один молодой человек. Как выяснится позже, на его глазах 7-летний Егор упал от выстрела в голову.