В субботу на «Демидов-фесте» под Нижним Тагилом выступит популярная группа «Курара»

Хедлайнером фестиваля «Демидов-фест», который пройдёт 26 сентября в Черноисточинске, станет известная уральская группа «Курара». Об этом АН «Между строк» рассказали организаторы мероприятия. На разогреве будет выступать екатеринбургская группа Patrick Cash. Помимо указанных коллективов, поднимать настроение гостям «АртРезиденции» в субботу будут ещё около десяти исполнителей, в том числе группы The Rocks, Connect Band и «Океания».

«Мы делаем упор на рок и джаз на главной сцене, — рассказала агентству руководитель проекта “АртРезиденция” Екатерина Третьякова. — На сцене, которая будет на маркет-плейсе от мастеров и ремесленников, организуем вокально-инструментальные вещи. Там будет живой звук. На улице выступит Honey Keys. В хороводной зоне — тагильские фолк-коллективы. Худрук драматического театра Игорь Булыгин предложил организовать на “Демидов-фесте” промо спектакля “Демидовы”, который они выпускают этой осенью».

Вход на фестиваль «Демидов-фест» и на концертные площадки будет свободным. Для гостей организуют 24 вида активности. В здании старого демидовского завода пройдут большая выставка работ современных художников, концерты музыкантов, мастер-классы известных мастеров (стоят от 150 до 300 рублей), лекции, маркет-плейс от 20 мастеров и ремесленников. На улице гости смогут попробовать блюда горнозаводской кухни, купить фермерские продукты, пройти велоквест по Черноисточинску и краеведческий тест с дополненной реальностью. Также прибывшие на мероприятие люди смогут попытать удачу в интересных розыгрышах и поучаствовать в экскурсиях по зданию самого завода, музею наличников, а также посёлку Черноисточинск.

Одним из участников «Демидов-феста» станет яркий представитель современного искусства России Владимир Абих. Известный художник прочтёт лекцию и создаст на глазах у зрителей масштабное произведение.

Во время проведения фестиваля будут предприняты специальные противоэпидемиологические меры. Участники и гости смогут воспользоваться уникальными уральскими антисептиками, созданными на основе трав. Защитные маски необходимо взять с собой, они нужны для посещения арт-площадок в здании демидовского завода.