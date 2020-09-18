Известный питерский художник выступит на «Демидов-фесте» в Черноисточинске

Яркий представитель современного искусства России Владимир Абих станет участником «Демидов-феста», который пройдёт в посёлке Черноисточинск под Нижним Тагилом 26 сентября. Известный художник прочтёт лекцию и создаст на глазах у зрителей масштабное произведение.

Владимир Абих родился в 1987 году в Екатеринбурге, получил образование в области современного искусства и кинорежиссуры. Сейчас Абих живёт в Санкт-Петербурге, работает на стыке различных направлений: инсталляция, видео и фотография, стрит-арт. В своих работах он размышляет о месте человека в информационном пространстве, исследует влияние виртуального на реальное в лаконичных и зачастую ироничных формах.

Художник участвовал в основных программах триеннале современного искусства в музее «Гараж», Уральской индустриальной биеннале, Красноярской биеннале, биеннале уличного искусства «Артмоссфера» и биеннале цифрового искусства Némo в Париже. Абих неоднократно становился номинантом престижной премии имени Сергея Курёхина. Накануне художник стал обладателем специального приза Французского института в рамках премии Курёхина за 2019 год.

26 сентября гости «Демидов-феста» смогут пообщаться с популярным художником на его лекции о современном искусстве и увидеть его в работе — в одной из локаций «АртРезиденции» Абих создаст большую работу. Организаторы фестиваля сейчас ищут волонтёров-помощников и спонсоров, которые помогут приобрести краску, фанеру и оплатить аренду автовышки. Если вы хотите внести свой вклад в создание произведения, напишите в паблик «АртРезиденции».

На «Демидов-фесте», напомним, гостей ждут 24 вида активности. В здании старого демидовского завода пройдут большая выставка работ современных художников, концерты музыкантов, мастер-классы известных мастеров, лекции, маркет-плейс от 20 мастеров и ремесленников. На улице гости смогут попробовать блюда горнозаводской кухни, купить фермерские продукты, поводить хороводы под народную музыку, пройти велоквест по Черноисточинску и краеведческий тест с дополненной реальностью.