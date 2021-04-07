В Среднеуральске школьник сломал позвоночник на уроке физкультуры

В среднеуральской школе № 6 на улице Бахтеева, 25 школьник получил серьёзную травму позвоночника на уроке физкультуры, сообщает местный портал «8 район».

Девятилетний мальчик получил компрессионный перелом нескольких позвонков. Произошло это, когда учитель решил поиграть с детьми в игру «Цепи кованые». Мальчик побежал, в это время дети подняли руки, ребёнок получил удар в горло, упал и закричал.

По словам Татьяны, матери мальчика, ей позвонили сразу и она приехала в школу. Медработника в школе не было, скорую не вызывали, и ей самой пришлось везти ребёнка в больницу № 9 Екатеринбурга. Школьника госпитализировали, у него диагностировали компрессионный перелом трёх позвонков I–II степени.

После выписки мальчику рекомендовали пройти реабилитационный курс длительностью в два года. Мама школьника потребовала у руководства учебного заведения возместить ущерб, но получила отказ. Татьяна пытается получить деньги через суд. Заседания всё ещё продолжаются, хотя ребёнок получил травму ещё в конце 2020 года.