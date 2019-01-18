В Смоленске депутаты попросили списать долги за газ по примеру Грозного

Три депутата Смоленской областной думы от КПРФ попросили регионального прокурора Евгения Полонского изучить опыт Чечни, где по иску прокуратуры суд списал девять миллиардов рублей долгов населения за газ, написал в Facebook один из парламентариев Андрей Шапошников.

Кроме него, обращение подписали зампред заксобрания Валерий Кузнецов и председатель комитета по экономическому развитию Александр Степченков. Они подчеркнули, что в России нет прецедентного права, но действуют принципы единства правоприменительной практики и равенства субъектов Федерации.

Шапошников также напомнил, что суд Грозного учёл невозможность взыскания этой задолженности и социальное недовольство.

«Мне вот интересно — социальное недовольство только в Чечне? А в других регионах какие-то другие люди живут?» — написал депутат.

Он упомянул о пенсионерке, которой отключили газ за неуплату: по его словам, она была вынуждена отказаться от платежей из-за пенсии в десять тысяч рублей, на которую ей также нужно покупать лекарства и оплачивать электричество.

Напомним, 16 января Заводской суд Грозного списал долги населения за газ. 18 января «Газпром межрегионгаз» сообщил, что обжалует это решение.