«Газпром» обжалует решение суда о списании 9 млрд рублей, которые задолжали за газ жители Грозного

Решение суда о списании 9 миллиардов рублей, которые задолжали за газ жители Грозного, будет обжаловано, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе холдинга «Газпром межрегионгаз».

«Поставщик газа не предоставлял суду документы, из которых следовало бы, что данная задолженность безнадёжная к взысканию», — отметили в пресс-службе.

Ранее Заводской районный суд Грозного обязал компанию «Газпром межрегионгаз Грозный» списать долг за газ в девять миллиардов рублей, который образовался у жителей города. Суд поддержал прокуратуру, которая посчитала, что задолженность является «безнадёжной к взысканию», а попытки требовать её оплаты могли вызвать протесты.