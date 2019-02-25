В скандальном муниципальном АРИСе вновь проведут проверку

В скандальном муниципальном Агентстве рекламно-информационного содействия (АРИС) вновь пройдёт проверка документов. Соответствующее распоряжение подписано мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым и опубликовано на официальном сайте города. В четвёртом квартале 2019 года аудиторы проверят качество и объёмы выполненного МАУ «АРИС» муниципального задания. Сейчас учреждение занимается в основном освещением деятельности администрации города, её подразделений и гордумы.

В прошлом году полномочия в области наружной рекламы были переданы от АРИСа к управлению муниципального имущества. В мае 2018 года учреждения, курируемые руководителем аппарата администрации Андреем Лендой и занимавшиеся ранее наружной рекламой, заблокировали бойцы Росгвардии. Сотрудники ФСБ провели оперативные мероприятия в кабинете главного специалиста по регулированию отношений в области наружной рекламы Светланы Стекачёвой и АРИСе. Источники АН «Между строк» сообщали, что выемка документов связана как раз с передачей полномочий от АРИСа к управлению муниципального имущества.

Несколько лет агентство распоряжалось всеми городскими билбордами, сити-боксами и другими конструкциями, передавая их в аренду нескольким рекламным агентствам без проведения конкурсных процедур. В конце концов УФАС по Свердловской области признало деятельность АРИСа незаконной и распорядилось вернуть функции по рекламе УМИ для проведения аукционов.