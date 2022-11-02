В скандально известной школе № 40 Нижнего Тагила провели мастер-класс по действиям при нападении террористов

В Нижнем Тагиле детей учили правильно действовать в случае вооружённого нападения на школу. Учебно-познавательную тренировку провели в МАОУ СОШ № 40 Нижнего Тагила, о чём представители школы отчитались в своей группе во «ВКонтакте».

На опубликованных фотографиях двое людей в камуфляжной форме и масках с оружием в руках демонстративно разгуливают по зданию школы. Особого внимания заслуживает фотография школьников, забаррикадировавшихся партами и стульями. Как пояснили в публикации представители школы, мероприятия были посвящены теме антитеррористической безопасности, а сама тренировка прошла ещё 20 октября. На занятиях присутствовали педагоги дополнительного образования и ближайших ДОУ.

На момент публикации оперативного комментария от директора образовательного учреждения АН «Между строк» получить не удалось.

Напомним, в апреле этого года тагильская школа № 40 уже попадала в сюжеты многих российских СМИ. Руководство учебного заведения решило открывать ворота только в определённое время, из-за чего школьники были вынуждены перелезать через забор, чтобы попасть домой. Видео с внеурочным занятием физкультурой набрало более 200 тысяч просмотров.

Сейчас особый пропускной режим уже введён во всех школах Нижнего Тагила: проход на территорию образовательного учреждения для детей и учителей осуществляется через ворота, которые будут открываться и закрываться строго по графику. Для родителей школьников встречи с педагогами и администрацией школы возможны только по предварительной договорённости. Как пояснили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии, это сделано в целях антитеррористической безопасности.

Отметим, что вопрос о дополнительных мерах безопасности в образовательных учреждениях России вновь встал после стрельбы в школе Ижевска 26 сентября 2022 года. Тогда, как сообщает РБК, в результате инцидента погибли 11 детей и 6 взрослых (учителя и охранники школы). Травмы различной степени тяжести получили ещё 24 человека, 22 из которых — школьники.