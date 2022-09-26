В результате стрельбы в школе Ижевска погибли 14 человек

Сегодня, 26 сентября, в ижевской школе № 88 произошла трагедия. Неизвестный мужчина ворвался в один из классов и открыл стрельбу. По предварительным данным, погибли 14 человек, из них 7 детей. Злоумышленник покончил с собой на четвёртом этаже школы, сообщает Readovka.

По словам депутата госдумы Александра Хинштейна, преступник был вооружён двумя травматами, которые он сам переделал под стрельбу боевыми патронами. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил ТАСС, что в школе работают спецслужбы, скорая, необходимые силы и средства приведены в готовность. Сейчас из учебного заведения все эвакуированы. В МВД России заявили, что возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Информация о пострадавших уточняется. В Удмуртии объявлен траур до 29 сентября.