В СК рассказали, как вычислили подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе

Начальник первого отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР Сергей Мальцев рассказал «Комсомольской правде — Екатеринбург», что убийцу двух девушек на Уктусе нашли из-за оставленного на форуме любителей оружия комментария.

«[Сотрудники] анализировали многочисленные оружейные форумы. Данный человек "засветился" там своей активностью: он обсуждал вопрос настройки ствола. А полуавтоматическая пневматика, к тому же такого калибра, довольно специфический сегмент», — объяснил Мальцев.

Настройку оружия Александров обсуждал с другими пользователями за три дня до убийства девушек в августе 2018 года, после происшествия он залёг на дно, но вопросы о полуавтоматической пневматической винтовке PCP c предварительной накачкой калибром 6,35 не удалил. Оперативникам показалось странным, что пользователь, обсуждавший разыскиваемое ими оружие, пропал из ветки после убийства. Они предположили, что форумчанин может быть связан с происшествием, установили его IP-адрес и выяснили телефон.

«С этого же телефона были заказаны детали для интересующей нас винтовки», — добавил Сергей Мальцев.

Напомним, убийство 29-летней Ксении Cолтановой и 28-летней Натальи Кузнецовой произошло на ГЛК «Уктус» 25 августа 2018 года, его расследовали 15 месяцев. Убийца очень умно и расчётливо спланировал преступление и потом последовательно и тщательно замёл следы. Обвиняемый досконально изучил местность, где планировал напасть на людей, а потом просто ждал удобного случая.

Подозреваемого Алексея Александрова задержали 9 декабря. На вопросы оперативников об убийстве на Уктусе он говорил: «Затрудняюсь ответить». Во время проверки на полиграфе устройство показало, что Александров врёт — после этого мужчина сознался в убийстве.