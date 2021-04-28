В школе в Тугулыме зафиксирована вспышка коронавируса

Тугулымский отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области проводит расследование причин массового заболевания коронавирусом в местной школе № 26, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Роспотребнадзора, с 5 по 27 апреля в учебном заведении зарегистрировано 28 лабораторно подтверждённых случаев COVID-19 — 17 среди учащихся и 11 среди сотрудников.

В ходе надзорного мероприятия выявлены нарушения, которые способствовали распространению инфекции: руководство школы не организовало противоэпидемические мероприятия с момента появления первого случая заражения в школе, не обеспечило учреждение достаточным запасом антисептических и дезинфицирующих средств, не все учащиеся проходили ежедневную термометрию, а журнал термометрии вёлся с нарушениями. Кроме того, в учреждении на крайне низком уровне проведена вакцинация против новой коронавирусной инфекции — привито 18,5% сотрудников.

С 21 апреля на дистанционное обучение переведены все классы, где работали заболевшие сотрудники учреждения, а также все сотрудники образовательного учреждения, не болевшие ранее, не привитые полным курсом вакцины и не имеющие защитного титра антител против инфекции. Талицким филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в школе трижды проведена заключительная дезинфекция.

Расследование причин вспышки продолжается, ситуация находится на контроле руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрия Козловских.