В школе пригорода Нижнего Тагила ученики остались без горячих обедов

В селе Покровское под Нижним Тагилом в школе № 10 уже вторую неделю ученики обходятся без горячего питания. Как пишет v-tagile.ru, по словам директора образовательного учреждения Ольги Доможировой, причиной произошедшего стало увольнение бухгалтера, в чьи должностные обязанности входило ежедневное обсчитывание меню. Он также отметила, что уже разместила вакансию и даже просила рекомендации от родителей, однако соискателей не нашлось.

«Чтобы дети не голодали, мы сократили продолжительность перемен и уроков. Таким образом, дети проводят в школе не более четырёх часов. Перед родителями была поставлена задача накормить детей завтраком, а потом встретить их дома и накормить обедом», – добавила Ольга Доможирова.

Данной ситуацией уже заинтересовались в прокуратуре.

«По имеющейся информации, предоставление горячего питания учащимся, в нарушение санитарных норм, прекращено с 26 сентября 2023 года. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдения требований законодательства об образовании, а также соблюдения прав несовершеннолетних на предоставление горячего питания. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в надзорном ведомстве.