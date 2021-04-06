В школах Нижнего Тагила появятся «медицинские классы», в которых будут готовить будущих врачей

В Нижнем Тагиле запускают образовательный проект «Медицинский класс» в общеобразовательных школах. Для пилотного проекта отобрали три школы в разных районах города, здесь с нового учебного года начнут готовить будущих врачей.

Задача проекта — создать условия для развития профильного естественнонаучного образования, подготовить выпускников — абитуриентов медицинских колледжей и вузов. В проекте будут задействованы лицей № 39 Дзержинского района, школа № 64 Ленинского района и школа № 85 Тагилстроевского района. В них уже действуют классы химико-биологического профиля. При успешной реализации программы она будет перениматься другими учреждениями, сообщает пресс-служба мэрии.

«Медицинские классы» создадут в рамках договорённости управления образования города, Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) и Демидовской больницы, где школьники будут проходить практику. УГМУ уже реализует подобные программы в других городах Свердловской области.

По словам проректора Уральского государственного медицинского университета по перспективному развитию и международной деятельности Михаила Флягина, с 2019 года вуз реализует трёхстороннюю модель взаимодействия со школами и учреждениями здравоохранения по заключению целевого договора и набору учащихся в 10–11-е классы. Подобная практика существовала в советские годы и гарантировала возвращение молодых специалистов в родные города.