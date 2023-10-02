В школах Нижнего Тагила открылись четыре новых зала для занятий самбо

В образовательных учреждениях Нижнего Тагила открылись четыре новых зала для занятия борьбой. Они появились благодаря реализации проекта «Zа самбо» на территории Свердловской области.

Новые залы оборудованы на базе действующих образовательных организаций: в школе № 100, Православной гимназии № 11, Спортшколе № 2, а также в недавно отремонтированной школе № 48 (микрорайон «Голый камень»), которой изначально не было в списке проекта. Решение оборудовать обновлённую школу № 48 новым залом для занятий самбо приняла администрация Нижнего Тагила и руководство учебного учреждения. В торжественном запуске спортплощадок приняли участие координатора регионального проекта «Zа самбо» депутат Законодательного собрания Свердловской области уроженец Нижнего Тагила Алексей Свалов и глава города Владислав Пинаев.

«Школа самбо в Нижнем Тагиле исторически была. Наша задача — её популяризация. Мы уже запустили брендированный трамвай в Нижнем Тагиле и провели фестиваль “Самбо на песке” в День города», — рассказал Алексей Свалов.

Парламентарий пояснил, что в каждом из новых залов смогут заниматься ученики любых школ города, чтобы сделать секции самбо максимально доступными для молодёжи.

Напомним, появление залов для занятий самбо в Нижнем Тагиле в феврале этого года анонсировал сам Алексей Свалов на своей странице в соцсетях. По задумке, проект ориентирован на укрепление здоровья школьников, развитие их ловкости и координации, а также на освоение базовых элементов самообороны. Депутат уверен, что Нижний Тагил — отличная и очень перспективная площадка для реализации проекта, ведь в городе есть сильная школа самбо и знаменитые на всю страну тренеры.

В мае этого года стали известны школы Нижнего Тагила, которые были выбраны в качестве площадок реализации проекта, а в июне в город поступил необходимый спортивный инвентарь, которым за лето были укомплектованы школы.