В Североуральске вопреки указу губернатора отказались ослаблять коронавирусные ограничения

В Североуральском городском округе запрещено открывать летние веранды кафе и ресторанов — они работают только на вынос; также в округе по-прежнему закрыты библиотеки и музеи, пишет Znak.com.

По словам замглавы округа Жанны Саранчиной, смягчать режим ограничений в городе не стали, чтобы не перегрузить медицинские мощности.

«Мы опасаемся того, что если у нас будет массовое заболевание — 20 человек, мы реально не справимся. Медицина захлебнётся. Повысим и заболеваемость, и смертность. Вдруг человека не довезём. А у нас ещё и томограф один — на весь северный куст. К нам везут и с Ивделя, и с Пелыма. А если мы вспышку дадим?» — рассказала Жанна Саранчина.

По её словам, за время пандемии в Североуральске заболели коронавирусом 120 человек, 53 уже выздоровели, шесть скончались. При этом в горбольнице зарезервировано 38 коек.

«Сегодня у нас за сутки ноль заболевших. Когда я вижу эту цифру, то я понимаю, что меры, которые мы приняли, не напрасны», — подчеркнула Саранчина.

По данным на 3 августа, в Свердловской области зарегистрировано более 21 тысячи заболевших коронавирусом, скончались 285 пациентов, 17,9 тысячи выздоровели.

В понедельник, 3 августа, губернатор Евгений Куйвашев разрешил работу летних веранд кафе и ресторанов, магазинов площадью до 800 квадратных метров с отдельным входом и торговых центров.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».