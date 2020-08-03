Губернатор Куйвашев продлил ограничения по коронавирусу для групп риска до 10 августа

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил действующие ограничения по коронавирусу в регионе до 10 августа, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Согласно документу, люди старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания, по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции. Кроме того, для всех в регионе действует масочный режим.

Также всё ещё не могут работать внутренние помещения ресторанов и кафе, развлекательные части торговых центров, кинотеатры, закрытые концертные площадки, театры, действует ограничение на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий на улице — площадка не должна быть заполнена более чем на 50%.

На сегодня в Свердловской области официально подтверждено 21 179 случаев коронавируса, 285 пациентов умерли. Последние два дня в регионе, по официальным данным, заболевает менее 200 человек в сутки.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».