В Североуральске на подростка с жилого дома упал кусок крыши

По факту падения на 16-летнего подростка куска железобетонной плиты с крыши панельной пятиэтажки в Североуральске началась доследственная проверка регионального СУ СК, сообщает пресс-служба ведомства.

«Выясняются все обстоятельства инцидента, проводится экспертиза тяжести вреда здоровью, причинённого ребёнку», — добавили в Следственном комитете.

Инцидент произошёл днём 7 апреля на улице Павла Баянова. Предварительно установлено, что пострадавший молодой человек зацепился ногой за провод заземления, который потянул на себя часть крыши. С травмой ноги подростка госпитализировали, сейчас он всё ещё находится в больнице, где ему оказывается необходимая медицинская помощь, уточнили в СК.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.