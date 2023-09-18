В Севастополе по делу о заказных убийствах задержали члена нижнетагильской ОПГ из девяностых

В Севастополе по делу о заказных убийствах задержан член знаменитой нижнетагильской ОПГ «Герат-Урал», созданной в 1990-х бывшими воинами-афганцами. По версии следствия, задержанный в девяностые расстрелял «авторитетного бизнесмена» по приказу своего босса — Андрея Селезнёва, известного как Селя, возглавлявшего ОПГ «Герат-Урал», сообщает Telegram-канал Baza.

В марте 1994-го двое киллеров расстреляли в таксопарке Нижнего Тагила криминального авторитета Владимира Малыгина. Осенью 1995 года в городе погиб другой авторитет Юрий Смирнов. Ещё через год расстреляли из автоматов гендиректора компании «Тагмед» Андрея Ермолаева и его телохранителя.

Следствие пришло к выводу, что все эти убийства заказал Андрей Селезнёв. Его группировка была одной из самых влиятельных в регионе, и к 1994 году в Нижнем Тагиле развернулась «бандитская война» за сферы влияния.

В 2000 году Андрея Селезнёва и его группировку разгромили силовики, а сам Селя получил 7,5 лет колонии. Он пошёл на сделку со следствием, рассказав об участии в одном из убийств. По версии следствия, одним из убийц коммерсантов Смирнова и Ермолаева в Нижнем Тагиле был «селезнёвец» по фамилии Рогожкин. Мужчину задержали 7 сентября в Севастополе и отправили в СИЗО. Также выяснилось, кто совершил убийство Малыгина: одного из мужчин допросили в качестве свидетеля, а второй покончил с собой ещё в 1998 году.

Самого Андрея Селезнёва вновь задержали по делу о трёх новых заказных убийствах, но впоследствии отпустили, сейчас он находится под домашним арестом.