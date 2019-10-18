В сети появилась петиция с требованием пожизненного срока для убийц Ксении Каторгиной

Петиция с требованием пожизненного срока заключения для убийц екатеринбурженки Ксении Каторгиной появилась на портале Change.org. Петиция адресована председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву. На момент публикации её подписали 1334 человека.

«В связи с тем, что подозреваемые в этом деле идут навстречу следствию, а также у двоих есть несовершеннолетние дети, необходимо заранее подписать петицию об избрании для них высшей меры наказания!» — пишет автор петиции Мария Крайнова.

Напомним, жительница Екатеринбурга 27-летняя Ксения Каторгина пропала 10 октября, когда поехала продавать свою машину. Поиски девушки продлились пять дней, в итоге её тело со следами насильственной смерти было обнаружено в коллекторе недалеко от Северного кладбища на Уралмаше.

Поймать преступников получилось после того, как у перекупщиков в Челябинске был обнаружен автомобиль пропавшей. Злоумышленниками оказались трое жителей Челябинской области: Михаил Федорович, его жена Екатерина Меньшикова и их подельник Марат Ахметвалиев. Все трое дали признательные показания. Накануне суд Екатеринбурга арестовал их до 11 декабря.

У Ксении Каторгиной осталась 9-летняя дочь.