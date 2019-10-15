В Екатеринбурге найдено тело разыскиваемой Ксении Каторгиной. Силовики задержали в Челябинске троих подозреваемых в убийстве

В Челябинске полиция задержала троих подозреваемых в убийстве 27-летней екатеринбурженки Ксении Каторгиной, которая пропала без вести 10 октября. По данным «Вечерних ведомостей», все трое задержанных являются жителями Челябинска. Как сообщает «Коммерсантъ», среди задержанных двое цыган (мужчина и женщина) и один таджик. Задержание производилось сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Свердловской области. Сегодня также стало известно, что тело девушки удалось найти на Уралмаше. Подробности не разглашаются.

Напомним, в минувший четверг Ксения поехала на встречу с покупателем её автомобиля Audi Q5, после этого девушку никто не видел. Родственники обратились в правоохранительные органы.

По данным Е1.ru, сделка должна была проходить в 19:00 на Уралмаше, Ксения планировала выручить за автомобиль 780 тысяч рублей. Потенциальная покупательница пояснила Каторгиной, что беременна и её мучает токсикоз, поэтому попросила девушку приехать к ней домой. Ксения не увидела ничего подозрительного, поэтому поехала на просмотр одна. Как ранее сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, перед исчезновением Ксения Каторгина успела продать машину.

12 октября в Челябинске силовики обнаружили автомобиль Ксении у перекупщиков. Те, прочитав новости, сами вышли на связь с правоохранительными органами и сообщили, что купили машину у девушки, похожей на Ксению, которая была с двумя цыганами. У них были все документы пропавшей. Позже криминалисты обнаружили в салоне автомобиля затёртые следы крови. У Ксении осталась 9-летняя дочь.