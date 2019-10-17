Суд Екатеринбурга отправил обвиняемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной в СИЗО на два месяца

Сегодня, 17 октября, Ленинский суд Екатеринбурга отправил в СИЗО на два месяца троих обвиняемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной. Под стражей они будут находиться до 11 декабря 2019 года, пишет Е1.ru.

Екатерину Меньшикову, Марата Ахметвалиева и Михаила Федоровича задержали 15 октября. Ахметвалиев на следственном эксперименте показал, как убивали девушку и прятали её тело. На судебном заседании один из них признался, что раскаивается в преступлении. Кто именно это был — неизвестно, все трое закрывали лицо.

Ксения Каторгина пропала в Екатеринбурге 10 октября, она поехала на Уралмаш показывать потенциальной покупательнице свою Audi Q5, и больше Ксению никто не видел. Через несколько суток полиция задержала троих подозреваемых — жителей Челябинской области.