В сеть попал чёрный список клиентов российских банков

Данные 120 тысяч клиентов, которым в 2017 году было отказано в обслуживании банками, оказались в открытом доступе на форумах в интернете, пишет «Коммерсантъ».

В базе данных содержатся паспортные данные индивидуальных лиц и сведения о юридических лицах. Речь идёт о списке, который составили в Банке России для рассылки в кредитные учреждения после проверки информации в Росфинмониторинге. Однако ни одна из организаций не соглашается с тем, что именно она допустила утечку. В регуляторе предполагают, что передача закрытых данных третьим лицам произошла по вине финансовой организации, которая несла ответственность за их сохранность.

Распространение таких данных подпадает под статью о незаконном получении и разглашении сведений, составляющих банковскую тайну, или о неправомерном доступе к компьютерной информации. Однако в Следственном комитете не сообщили, поступали ли к ним заявления на эту тему, а эксперты полагают, что найти виновных в утечке практически невозможно.