В Серпухове завели дело после смерти задержанного от удушения в полицейской машине

Управление Следственного комитета по подмосковному городу Серпухову возбудило уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК) в отношении сотрудников полиции, в машине которых умер задержанный, сообщается на сайте регионального СК.

По версии следствия, 15 декабря полицейские задержали возле кафе пьяного мужчину, который ругался матом. Уже в отделении полиция вызвала для мужчины скорую, которая по прибытии констатировала смерть. Позже было установлено, что причиной смерти стала «механическая асфиксия вследствие сдавления грудной клетки и живота». Таким образом, полицейские, осуществлявшие задержание, нанесли мужчине «телесные повреждения, в результате которых по неосторожности наступила смерть потерпевшего».

Сейчас следователи устанавливают полицейских, «допустивших превышение полномочий, повлекшее смерть задержанного».