В Серове суд вынес приговор молодому человеку, который убил и сжёг 17-летнюю школьницу

Серовский районный суд приговорил жителя посёлка Сосьва Алексея Щербакова к 12 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год за убийство и сожжение тела 17-летней школьницы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом и следствием было установлено, что 21 сентября 2018 года Алексей Щербаков в своей квартире распивал алкоголь в компании несовершеннолетних. Молодой человек начал оказывать знаки внимания 17-летней девушке, однако она ответила, что ей нравится другой. Тогда Щербаков задушил девушку компьютерным шнуром, при этом пригрозил другому подростку расправой, если он проговорится. Труп девушки он завернул в ковёр, вынес его в огород и, облив горючим, поджёг. Тело обнаружили утром 22 сентября сотрудники полиции, которые проводили оперативно-розыскные мероприятия по другому уголовному делу.

Расследование по этому факту проводил Серовский межрайонный отдел СУ СКР по Свердловской области. Известно, что показания на Щербакова дал 15-летний Руслан, который присутствовал при совершении преступления и которого осуждённый заставлял помогать ему тащить труп. Подросток сам рассказал в соцсетях, как всё происходило. По его словам, Алексей после задержания сначала не признавал свою вину и говорил, что убийство совершил Руслан, но потом якобы признался. Местные жители, впрочем, отмечали, что слова подростка постоянно менялись.

Алексея Щербакова признали виновным в преступлении по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Кроме лишения свободы, ему придётся выплатить 1 млн рублей матери погибшей девушки.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.