В Серове стая собак съела пенсионерку

Стая бродячих собак питалась останками 70-летней жительницы города Серова в Свердловской области, пишет местная газета «Глобус».

Обглоданные останки женщины были найдены в серовском микрорайоне Вятчино на берегу реки Каква. По свидетельству очевидцев, большая стая собак собиралась в том месте на протяжении двух дней.

«Собаки её два дня ели. Вчера вечером тело забрали полиция и похоронная служба "Обряда"», — сообщила жительница, которая нашла кости.

По её словам, когда на берегу реки проходил субботник, горожане спугнули собак и нашли останки. Известно, что женщина скончалась и собаки съели уже труп.