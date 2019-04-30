В Серове после бунта медиков появилась первая профсоюзная ячейка «Альянс врачей»

Сотрудники Серовской городской больницы организовали ячейку межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Альянс врачей», пишет местная газета «Глобус».

Организацию возглавила медсестра хирургического отделения кабинета первой поликлиники Парвин Салаева.

Создание профсоюзной организации произошло после выступления медперсонала для прессы из-за низких зарплат и нарушений условий труда в городской больнице: медсёстры заявили, что получают по 11 тысяч рублей в месяц, при этом больничные халаты и расходные материалы им приходилось покупать самостоятельно, без компенсации со стороны медучреждения. На бумаге же средняя зарплата медперсонала указывалась более чем в два раза выше.

По словам пресс-секретаря Минздрава Свердловской области Константина Шестакова, после этого от работы были отстранены исполняющий обязанности руководителя поликлиники и старшая медицинская сестра детской поликлиники — хотя, по его словам, подтвердился лишь один факт занижения заработной платы.

Появление новой организации в Минздраве никак не прокомментировали, так как вопрос находится вне компетенции ведомства. Неофициально администраторы сомневаются в том, что медики могли сформировать такую ячейку: по их данным, эти сотрудники до сих пор состоят в профсоюзе медработников Свердловской области, а состоять в двух профсоюзах сразу они не имеют права.

Напомним, ранее медики в Новгородской области объявили о начале итальянской забастовки: медицинские работники находятся на рабочих местах, но не выезжают на вызовы, потому что бригады не укомплектованы, а это является нарушением ведомственных инструкций.