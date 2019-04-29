В Серове руководство поликлиники отстранили от работы после жалоб врачей на зарплаты

В поликлинике при Серовской городской детской больнице отстранили от работы руководство после жалобы врачей на то, что они получают зарплату около 11 тысяч рублей в месяц, со ссылкой на главу пресс-службы регионального Минздрава Константина Шестакова передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Ведомство начало проверку этих заявлений, от должностей отстранили исполняющего обязанности заведующего поликлиникой и старшую медсестру. По словам Шестакова, проверка выявила, что только у одного из жаловавшихся медработников зарплата ниже минимума, и не подтвердила жалобы врачей на нехватку расходных материалов, в том числе шпателей и перчаток.

Ранее, 26 апреля, региональное информагентство «Новый день» сообщило, что больше 20 врачей детской больницы пожаловались на маленькие зарплаты — по их словам, в отчётах для Минздрава администрация указывает зарплаты от 35 тысяч рублей, тогда как в реальности они получают намного меньше. Также врачи пожаловались, что им не хватает инструментов, а рабочие халаты они вынуждены покупать на свои деньги. По их словам, они обращались с заявлениями в прокуратуру и полицию, но это не помогло. Позднее они рассказали, что после обращения к журналистам их начали вызывать к главврачу и требовать подписать приказ о запрете общения со СМИ.

Главврач Иван Болтасев заявил, что в отчётах для министерства указана средняя зарплата по больнице, а жалобы связал с личной неприязнью к нему.