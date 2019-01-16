В Сербии задержали подозреваемого в подготовке теракта во время визита Путина

В сербском городе Нови-Пазар задержали 21-летнего Армина Алибашича, которого подозревают в подготовке теракта, со ссылкой на источник сообщает сербское издание Blic.

Алибашича остановили на улице из-за подозрительного рюкзака, внутри оказалась винтовка с оптическим прицелом. При обыске дома у мужчины обнаружили компоненты для изготовления бомбы и символику запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство».

Сербский таблоид Informer со ссылкой на источники в спецслужбах пишет, что Алибашич планировал совершить теракт во время визита в Сербию президента России Владимира Путина. Не исключается, что его целью мог быть сам президент.

Владимир Путин посетит Белград 17 января. МВД Сербии заявило о максимальных мерах безопасности во время его визита: в частности, из-за этого в некоторых районах Белграда изменят режим автомобильного движения.