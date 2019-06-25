В Саратовской области главу отдела по борьбе с наркотиками заподозрили в подбросе наркотиков задержанному

В Энгельсе Саратовской области главу отдела полиции по борьбе с наркотиками задержали по подозрению в том, что он поручил своему подчинённому подбросить наркотики задержанному, сообщается на сайте Следственного комитета России.

По информации «Взгляд-Инфо», речь идёт о 34-летнем подполковнике Владиславе Казимирове.

Следствие установило, что 31 октября прошлого года он, его заместитель и оперуполномоченный задержали на улице двух мужчин в возрасте 24 и 25 лет. Их досмотрели и не обнаружили наркотиков, однако на телефоне у одного из них нашли адрес «тайниковой закладки». Мужчина попросил вернуть ему телефон, в ответ на это его повалили на землю, избили и доставили в полицию.

В тот же день начальник отдела по борьбе с наркотиками поручил своему подчинённому, который, по версии СК, не был осведомлён о его преступных намерениях, подбросить наркотики в крупном размере задержанному мужчине, а после этого провести досмотр и зафиксировать наличие запрещённого вещества. Сфальсифицированные документы были переданы в органы предварительного следствия, которые вынесли постановление о возбуждении уголовного дела по статье о наркотиках.

В СК отметили, что преступную схему раскрыли сотрудники саратовского ФСБ. В результате отдельное дело завели на полицейских, а главу отдела по борьбе с наркотиками обвинили по трём статьям: превышение полномочий, незаконный сбыт наркотиков в крупном размере и фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности.

Напомним, 6 июня журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали по подозрению в распространении наркотиков, завели на него уголовное дело и поместили под домашний арест. Сам Голунов заявлял, что преследование связано с его профессиональной деятельностью, а наркотики ему подбросили при задержании. Дело журналиста получило широкий резонанс, а 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что уголовное дело в отношении Голунова решено закрыть.

Спустя неделю после задержания журналиста президент Владимир Путин уволил начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО столичного ГУ МВД генерал-майора полиции Андрея Пучкова.