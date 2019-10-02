В Саратовской области двух полицейских задержали за избиение до смерти задержанного

Два сотрудника полиции задержаны по делу об избиении до смерти мужчины в городе Вольске Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По данным СК, 26 сентября прохожие обнаружили труп 41-летнего мужчины на лесной тропинке рядом с кладбищем. Судмедэксперты выяснили, что он умер из-за травмы груди, перелома рёбер, разрыва лёгкого и большой кровопотери.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По подозрению в этом преступлении были задержаны двое полицейских, уточняет СУ СК. Ведомство не сообщило подробностей о личностях задержанных.

Между тем на сайте Генпрокуратуры РФ сообщается, что, по версии следствия, 26 сентября полицейские при патрулировании улиц Вольска задержали пьяного мужчину и надели на него наручники. Между ними начался конфликт, и сотрудники МВД на служебной машине отвезли задержанного к кладбищу и избили его ногами, после чего он умер. Прокурор области взял расследование дела на личный контроль.

Наиболее резонансным случаем избиения задержанных до смерти стал случай со Станиславом Головко в Нижнем Тагиле. Напомним, осенью 2017 года 41-летний Станислав Головко скончался от обширных ран после трёх суток в отделе полиции № 17, куда мужчину доставили по подозрению в краже. Оперативников Быкова, Панова и Ялунина обвиняли по двум статьям УК РФ: «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «Превышение должностных полномочий». В конце 2018 года суд оправдал полицейских по первой статье, по второй обвиняемым назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от трёх лет и двух месяцев до 3,5 лет.