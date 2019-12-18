В Санкт-Петербурге восемь полицейских задержали активиста Greenpeace после акции против ввоза урановых «хвостов» из Германии

В Санкт-Петербурге восемь сотрудников полиции задержали эксперта российского отделения Greenpeace Рашида Алимова, со ссылкой на источники в организации пишет «Дождь».

По предварительным данным, Алимову вменяют статью 7.1 КоАП (Самовольное занятие земельного участка). Правоохранительные органы ждали активиста в подъезде его дома, сейчас его везут в 28-й отдел полиции.

В Greenpeace считают, что задержание Алимова связано с акцией, которую активисты провели накануне: рядом с Гостиным двором они выставили 11 жёлтых металлических бочек со знаком радиации и маркированными буквами, из которых складывалась надпись «С Новым годом».

Таким образом активисты выступили против ввоза в Россию урановых «хвостов» из Германии — контейнеров с обеднённым гексафторидом урана (ОГФУ). Они отмечали, что в России уже накоплено 1,2 миллиона тонн урановых «хвостов», 18 декабря в Петербург должна прибыть очередная партия. Часть ввезённого гексафторида урана отправится в Новоуральск.