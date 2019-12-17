Greenpeace провёл акцию в Санкт-Петербурге против ввоза в Россию урановых «хвостов»

Активисты Greenpeace провели акцию в Санкт-Петербурге против ввоза в Россию урановых «хвостов» из Германии — они выставили 11 желтых металлических бочек со знаком радиации и маркированными буквами, из которых складывалась надпись «С Новым годом», пишет «Фонтанка».

Контейнеры простояли возле входа в универмаг «Гостиный двор» рядом с новогодней ёлкой и трёхметровым Дедом Морозом. На балконе под надписью «Большой гостиный двор» на фасаде здания активисты также повесили баннер со знаком радиации.

Как отмечает «Фонтанка», сотрудники полиции не подходили к активистам, а бочки спустя некоторое время забрали сотрудники охраны универмага.

Напомним, 18 декабря в Петербург должна прибыть очередная партия так называемых урановых «хвостов» — контейнеров с обеднённым гексафторидом урана (ОГФУ). Судно с 600 тоннами вещества уже отправилось из Амстердама 12 декабря, после прибытия в Петербург груз с веществом отправят поездом в Новоуральск.

Как пишет Greenpeace, в России уже накоплено около 1 миллиона 200 тысяч тонн урановых «хвостов», их количество продолжает расти. Против их ввоза в Россию выступают 33 организации и движения и более 56 000 человек по всей России.