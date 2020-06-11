В Санкт-Петербурге, Тюмени и Хабаровском крае проведут исследование популяционного иммунитета к коронавирусу

В июне Роспотребнадзор проведёт оценку популяционного иммунитета к коронавирусу в трёх регионах России — Санкт-Петербурге, Тюменской области и Хабаровском крае, сообщается на сайте ведомства.

Исследование будет проводиться с учётом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения при участии медицинских организаций регионов. В него планируется включить детей от 1 года до 17 лет, а также взрослых шести возрастных групп (18–29 лет, 30–39 лет, 40–49 лет, 50–59 лет, 60–69 лет, 70 лет и старше).

В мае глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что в ближайшее время в России начнутся исследования иммунитета населения к коронавирусу путём иммуноферментного анализа. В Москве такое исследование уже проводится, тестирование на антитела выявило, что иммунитет к вирусу выработался примерно у 14% протестированных.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».