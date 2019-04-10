В Санкт-Петербурге появилось очередное «надгробие» Владимира Путина

В Санкт-Петербурге активисты установили очередное «надгробие» Владимира Путина, фото инсталляции опубликовано в телеграм-канале «АгитРоссия».

«Кажется, так выражать своё разочарование президентом становится в России традицией. Бессрочный протест. Санкт-Петербург, 2019», — говорится в сообщении канала.

Напомним, первое «надгробие» Путина появилось напротив Исаакиевского собора 3 апреля, его автором Октябрьский суд Санкт-Петербурга признал активиста протестного движения «АгитРоссия» Андрея Жексимбаева и постановил арестовать молодого человека на 9 суток. Суд счёл, что Жексимбаев совершил правонарушение по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ («Организация публичного мероприятия без подачи уведомления в установленном порядке»).

При этом Жексимбаев в ходе судебного заседания не раз заявлял, что вообще целую неделю не выходил из дома и к установке «надгробия» не имеет отношения, а активисты «АгитРоссии» подчёркивали, что если бы они были причастны к установке «надгробия», то они бы не отрицали этого.

Ранее акция по установке «надгробия» Путина состоялась в Татарстане: 10 марта, когда в российских городах проходили митинги против изоляции Рунета, в Набережных Челнах у здания Следственного комитета появилось металлическое ограждение, похожее на те, которые устанавливают на кладбищах, а внутри — надгробный памятник с изображением российского президента, годами его рождения и «смерти».

«Путин похоронил свободный интернет — жители Набережных Челнов похоронили Путина», — объяснили установку «памятника» в телеграм-канале «Бессрочка.Челны».

Через два дня за эту акцию на 28 суток был арестован политический активист Карим Ямадаев, которого осудили по части 8 статьи 20.2 КоАП («Повторное нарушение порядка проведения акции»). Кроме того, на 6 суток был арестован активист Николай Переседов.

Схожую акцию недавно провели и в Кургане. 21-летний участник организации «АгитРоссия» Евгений Жуков на старом Рябковском кладбище установил «могильную плиту Путина», сделанную из фанеры. Молодой человек был задержан полицией, которая приехала на место через несколько минут после того, как молодой человек опубликовал фото «надгробия» в соцсетях.