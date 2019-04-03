В Петербурге около Исаакиевского собора установили «надгробие» Путина

Около Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» президента России Владимира Путина, на котором указаны «даты жизни» (1952–2019) и надпись «Предал российский народ», пишет «Дождь». Фото «памятника» сделал фотограф Давид Френкель.

В телеграм-канале «Агит Россия» говорится, что надгробие установили активисты движения, пояснившие, что установкой надгробия хотели сказать, что «Путин умер для граждан России за принятые антинародные законы, постоянное враньё и отвратительное правление».

Напомним, в начале марта аналогичное надгробие появилось в Набережных Челнах, после этого «ВКонтакте» начала удалять фотографии с ним из-за жалоб пользователей, в соцсети их сравнили с распространением фейков в чрезвычайных ситуациях. Позднее фотографии восстановили.

Двух городских активистов задержали, одного из них арестовали на 28 суток, другого — на шесть.