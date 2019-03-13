В Татарстане арестовали активистов, установивших «надгробия Путина» у здания СК

В Татарстане суд арестовал на 28 суток политического активиста Карима Ямадаева, установившего у здания Следственного комитета в Набережных Челнах «могилу» президента РФ — скульптуру, которая представляет собой оградку и чёрное надгробие с фотографией Владимира Путина и годами жизни 1952–2019, пишет «МБХ Медиа».

В отношении Ямадаева был составлен протокол по статье о повторном нарушении порядка проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

«Арест на 28 суток с момента задержания. Задержали его 11 марта. Будет отбывать наказание в СИЗО Набережных Челнов», — сообщил представляющий интересы активиста правозащитник Рузиль Мингалимов.

Также суд в Набережных Челнах арестовал за акцию с «похоронами» Путина ещё одного активиста — 32-летнего Николая Переседова, ему назначен административный арест сроком на шесть суток.

Акция по установке «надгробия Путина» состоялась 10 марта — в этот день в российских городах проходили митинги против изоляции Рунета. В Набережных Челнах у здания СК появилось металлическое ограждение, похожее на те, которые устанавливают на кладбищах, а внутри — надгробный памятник с изображением российского президента, годами его рождения и «смерти».

«Путин похоронил свободный интернет — жители Набережных Челнов похоронили Путина», — объяснили суть акции в телеграм-канале «Бессрочка|Челны».

Фотография могильного памятника стала быстро распространяться по социальным сетям. Администрация соцсети «ВКонтакте» стала удалять эти снимки, указывая на то, что они вводят пользователей в заблуждение.