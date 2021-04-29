В садиках Екатеринбурга и Нижнего Тагила в майские праздники откроют дежурные группы

В Екатеринбурге определились, как будут работать дежурные группы в детских садах во время путинских каникул, то есть в нерабочие дни с 4 по 7 мая, пишет E1.ru.

Несколько дней в садиках проводили опрос родителей — нужны ли им места в дежурных группах. По итогам опроса в департаменте образования подписали документ о регламенте на эти дни.

«Департамент образования рекомендовал заведующим муниципальными детскими садами учесть мнение родителей по результатам проведённого опроса по потребности работы групп в период с 4 по 7 мая. Результаты опроса показали, что у родителей есть потребность в работе детских садов в этот период (около 13% от общего количества воспитанников по городу). В связи с этим каждый руководитель ДОУ в зависимости от количества детей, которых родители планируют привести, организует необходимое количество сотрудников», — сообщили в мэрии.

В департаменте уточнили, что группы будут открыты во всех садиках, где родители заявили о такой потребности. Чтобы записать ребёнка в группу, нужно сообщить об этом воспитателю до 12 часов 30 апреля, чтобы малыша поставили на питание. Никаких справок с законных представителей детей не требуется.

В остальных городах Свердловской области в работе детских садов также планируются изменения. По данным администрации Нижнего Тагила, для детей будут организованы дежурные группы в дошкольных образовательных учреждениях. Tagilcity.ru со ссылкой на представителей МАДОУ «Детство» отмечает, что родителям для зачисления ребёнка в дежурную группу необходимо будет предоставить справку с работы.

30 апреля в дошкольных учреждениях традиционно сокращённый предпраздничный день — детей придётся забрать на час раньше, чем обычно.

Напомним, что школьники с 4 по 7 мая отпущены на каникулы. Многие педагоги считают, что из-за сокращения дней будет сложно выдать детям весь учебный план в полном объёме.