В Ростове-на-Дону задержали банду «обнальщиков», обналичивших более 15 млрд рублей

В Ростовской области сотрудники правоохранительных органов задержали 25 участников организованного преступного сообщества, которые вывели «в тень» более 15 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Для этого участники банды использовали более 400 подконтрольных коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Заказчиками незаконных операций стали жители Ростовской, Московской, Воронежской областей и Кубани.

Задержанный в рамках дела Кирилл Стадников заключил досудебное соглашение и признал свою вину, Ленинский районный суд Ростова-на-Дону признал его виновным по ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ст. 178 (неправомерный оборот средств платежей) и ст. 210 (организация преступного сообщества), назначив наказание в виде лишения свободы на 3,5 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Уголовные дела в отношении других участников сообщества ещё рассматриваются.