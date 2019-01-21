В Ростове-на-Дону и Казани пришли с обысками к активистам «Открытой России»

Утром 21 января правоохранительные органы пришли с обысками к активистам «Открытой России» в Казани и Ростове-на-Дону, со ссылкой на координатора правозащиты «Открытой России» Алексея Прянишникова пишет «Медиазона».

В Казани полицейские пришли к члену федерального совета «Открытой России» Эльзе Нисанбековой, в Ростове-на-Дону обыски начали у активиста организации Антона Приходько. У Нисанбековой обыск проводят по уголовному делу, которое завели на члена федерального совета организации Анастасию Шевченко, уточнил Прянишников.

Ранее, 17 января, в Пскове задержали координатора регионального отделения «Открытой России» Лию Милушкину и её мужа Артёма, активиста местного штаба Алексея Навального. Их обвинили в хранении и сбыте амфетамина. 18 января Артёма Милушкина арестовали, а его жену поместили под домашний арест. Супруги объявили голодовку.

Стоит отметить, что в 2017 году в России были признаны «нежелательными» связанные с основателем «Открытой России» Михаилом Ходорковским британские организации Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia), однако сама «Открытая Россия» признана нежелательной не была.