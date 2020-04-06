В России зарегистрирован первый экспресс-тест на коронавирус

Биофармацевтическая компания «Генериум» (Владимирская область) зарегистрировала первый отечественный экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, со ссылкой на пресс-службу компании пишет ТАСС.

«Инновационный экспресс-анализ ведущей российской биофармацевтической компании "Генериум" на коронавирусную инфекцию, разработанный группой компаний "Медико-биологический союз", получил регистрацию в Росздравнадзоре РФ. Это первый отечественный экспресс-тест, который позволяет, используя стандартное оборудование, с точностью более 94% определить наличие коронавируса в течение 40 минут, включая пробоподготовку», — сообщили в компании.

В конце марта сообщалось, что в Нижнем Тагиле начала свою работу лаборатория по обработке тестов на выявление коронавирусной инфекции. По словам замглавы города по соцполитике Валерия Сурова, результаты в ней можно получить в течение суток, а не ждать 3-4 дня, как раньше. При этом тесты будут проводиться пациентам строго по назначению врача.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».