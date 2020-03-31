В Нижнем Тагиле открылась лаборатория по выявлению коронавирусной инфекции

В Нижнем Тагиле начала свою работу лаборатория по обработке тестов на выявление коронавирусной инфекции. По словам замглавы города по соцполитике Валерия Сурова, теперь результаты можно ждать в течение суток, а не 3-4 дня, как раньше. При этом тесты будут проводиться пациентам строго по назначению врача.

«До прошлой недели на территории города Нижний Тагил не было специализированной лаборатории, сейчас она у нас появилась, она начала работать. Они в сутки могут проводить порядка 150 тестов, и это уже, конечно, облегчило работу сотрудникам Роспотребнадзора. Наша лаборатория рассчитана не только на Нижний Тагил, но и на близлежащие города, в том числе на северный куст», — пояснил чиновник телекомпании «Телекон».

По состоянию на 30 марта в Нижнем Тагиле день под наблюдением медиков находятся 1145 человек, при этом лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции в городе нет.